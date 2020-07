Von der Leyen og Merkel tager hul på Tysklands formandskab med en appel til alle lande om at “se udover snævre interesser”

Første store opgave for det nye tyske EU-formandskab bliver at forsøge at finde enighed om et nyt budget og en gigantisk genopretningsfond på et topmøde om to uger

