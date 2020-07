Der er sket overtrædelser i et valglokale i Moskva, oplyser valgkommission. Stemmerne erklæres ugyldige

Flere stemmesedler, som blev afgivet ved et valgsted i Moskva under onsdagens afstemning om forfatningsændringer i Rusland, er blevet erklæret ugyldige.Det oplyser vicechef for Moskvas offentlige k...