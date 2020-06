Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Få dage før et topmøde med Kinas ledere åbner den danske kommissær for nye redskaber mod unfair konkurrence udefra

Hvis en virksomhed bruger fremmed statsstøtte og unfair metoder til at vinde markedsandele i Europa, har EU i dag ikke tilstrækkelige muligheder for at svare igen. Sådan lyder det fra den danske ko...