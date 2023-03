Udland Analyse: CIA advarede om sprængning af Nord Stream – blev de narret af Putin?

Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, beskriver sabotagen på Nord Stream som sket under falsk flag for at skyde skylden på Ukraine

Mange af rørene til Nord Stream 2 kom aldrig i anvendelse inden nedlukningen og sprængningerne. Arkivfoto: Fabian Bimmer/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix