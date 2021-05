De skotske nationalister synes torsdag sikre på en klar valgsejr, det bringer grimme minder om brexit frem hos de mest nervøse i markederne

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Alarmklokken er støvet af. Men foreløbig mest for en sikkerheds skyld. Folkets røst har det jo med fra tid til anden at indebære store omvæltninger.I finansmarkederne træder man forsigtigt vande in...