Delstaterne i USA lukkede ikke nok ned og åbnede for tidligt, mener en af USA's ledende coronaeksperter.

Den amerikanske regerings ledende rådgiver under coronakrisen, Anthony Fauci, siger, at en genopblussen af virustilfælde i USA skyldes, at landet ikke lukkede helt ned.Det siger Fauci mandag under ...