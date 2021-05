Ophævelse af patentbeskyttelse af coronavacciner kan bane vej for langt større produktion på verdensplan.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA støtter en plan om at ophæve patenter på coronavacciner under pandemien. Det oplyser USA's handelsrepræsentant, Katherine Tai, onsdag aften dansk tid på Twitter.– Det her er en global sundhedsk...