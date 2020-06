Nye sanktioner mod Syrien skal tvinge præsident Bashar al-Assad tilbage til forhandlingsbordet, siger USA

USA vil onsdag indføre sanktioner mod Syrien for at "forhindre præsident Bashar al-Assads regime i at sikre en militær sejr".Sanktionerne er et forsøg på at presse Assads regering tilbage til de FN...