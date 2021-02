Præsident Joe Biden omgjorde straks efter sin indsættelse Donald Trumps beslutning om at trække USA ud af WHO.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA er klar til at betale over 200 mio. dollar til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) inden udgangen af februar. Det siger den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, onsdag.Beløbet svarer ...