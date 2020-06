Eksklusivt for kunder

Ifølge New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, bliver US Open årets anden grand slam-turnering.

Tennisfans kan se frem til at se sportens største stjerner kæmpe om trofæer og millioner i grand slam-turneringen US Open fra slutningen af august.I hvert fald på tv-skærmen.Turneringen afvikles so...