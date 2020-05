Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ungarns regering forventer at give beføjelser i særlov tilbage til parlamentet i denne måned, siger Orbán.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, antyder, at der inden for få uger vil komme en ende på den meget omstridte særlov, Ungarn indførte i coronakrisens første tid.- Vi forventer, at regeringen vi...