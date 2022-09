Udland Ungarn risikerer at miste milliarder i støtte fra EU

For første gang overvejer EU at fratage støtte til et medlemsland for ikke at leve op til retsstatsprincipper

Ungarns premierminister Viktor Orban risikerer at miste milliarder i økonomisk støtte fra EU til Ungarn. Arkivfoto: Bernadett Szabo/Reuters/Ritzau Scanpix