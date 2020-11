Hvis smittetal blive ved at stige i nuværende tempo, vil hospitaler ikke kunne følge med, siger Viktor Orbán.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ungarn har besluttet at lukke restauranter, museer, teatre og fitnesscentre i 30 dage for at bremse spredning af coronavirus.Det siger Ungarns premierminister, Viktor Orbán, i en tale, som transmit...