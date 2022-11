Udland Ukraine: Vi har indtaget Kherson

Regeringen i Kyiv bekræfter for første gang officielt, at ukrainske styrker nu har indtaget Kherson by. Soldaterne bliver modtaget med jubel i Kherson, viser videoer

Russiske flag på administrationsbygning i Kherson 30. oktober 2022. Nu har russerne ikke længere kontrol over byen ifølge Ukraine. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix