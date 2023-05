Udland Ukraine afviser ansvar – men forudser flere angreb i Rusland

Droneangreb har tirsdag morgen ramt bygninger i Ruslands hovedstad Moskva. Arkivfoto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

30. maj. 2023 KL. 11.18

Ukraine ser med glæde på, at Rusland også udsættes for angreb. Men man afviser at stå bag droneangreb.