Udland Ugen der kommer: Svære slagsmål om gas, korruption og Ukraine-støtte kan lande på EU-ledernes bord

På torsdag samles Mette Frederiksen (S) og EU-kollegerne til årets sidste topmøde. De vil gerne vise enighed, sammenhold og fælles front over for Rusland. Men flere åbne slagsmål truer med at spolere stemningen

Den ungarske regeringschef Viktor Orban blokerer for 18 mia. euro til Ukraine. Arkivfoto: Johanna Geron/Reuters/ Ritzau Scanpix