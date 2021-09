Ugen der kommer: Det går godt i eurozonen – men på rentemødet i ECB kommer første signaler om en forsigtig opstramning af den historisk lempelige pengepolitik

På rentemødet i ECB på torsdag vil man høre de første signaler om en forsigtig opstramning af den historisk lempelige pengepolitik

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En så let og følsom stramning af løkken om halsen på investorerne, at de slet ikke mærker, at iltforsyningen reduceres.ECB i Frankfurt vil torsdag på rentemødet indlede den første og såre forsigtig...