Topchef for Twitter skal formentlig stå skoleret i Senatet, efter at artikel om Joe Bidens søn blev blokeret.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Jack Dorsey, der er topchef for det sociale medie Twitter, kan formentlig se frem til at modtage en stævning fra retsudvalget i det amerikanske Senat.Således planlægger udvalget at indkalde Dorsey ...