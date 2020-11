Porno og opkald fra "venstreorienterede teenagere" rammer medarbejdere hos Donald Trumps valgsvindel-hotline.

En såkaldt valgsvindel-hotline oprettet af Donald Trumps kampagnehold bliver i stor stil udsat for telefonfis.Det skriver ABC News og det politiske medie The Hill.Hotlinen blev oprettet for at inds...