Udland Trumps advokat overgiver sig til fængsel i sag om valg

Rudolph Giuliani er anklaget for at være med til at forsøge at omgøre resultatet af valget i 2020.

Rudolph Giuliani har onsdag overgivet sig til myndighederne i et fængsel i Georgia. Arkivfoto: Andrew Burton/Reuters/Ritzau Scanpix