Der er under tre måneder til det amerikanske præsidentvalg. Presset af coronaens genkomst, en sønderskudt økonomi og dårlige målinger, tager Donald Trump nye midler i brug

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Amerikanske valgkampe er altid noget særligt. Men med under tre måneder til 2020-udgaven af præsidentvalget ligger det fast, at årets udgave kommer til at sprænge alle skalaer.Coronaen hærger lande...