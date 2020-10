Trump havde håbet på at holde store valgmøder i to svingstater i weekenden, men det ser ikke realistisk ud.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA's præsident, Donald Trump, er utålmodig efter at komme ud i landet og holde valgmøder. Det skulle han have gjort, hvis han ikke var blevet smittet med coronavirus.Men meget tyder på, at den cor...