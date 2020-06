Eksklusivt for kunder

På Twitter kalder præsident Donald Trump sin tidligere nationale sikkerhedsrådgiver for en "syg hvalp".

USA's præsident, Donald Trump, afviser onsdag den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Boltons påstande om, at han skulle have søgt hjælp fra Kinas præsident, Xi Jinping, til at blive genval...