Die Grünens udenrigspolitiske talsmand, Omid Nouripour, mener, at Tyskland sakker bagud på kunstig intelligens i forhold til Kina. Det truer Tysklands suverænitet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Tiden med Tyskland som EU’s store udenrigspolitiske due over for Kina er forbi, hvis Die Grünen får plads i den kommende tyske regering.Partiets udenrigspolitiske talsmand, Omid Nouripour, siger me...