Striden om Astrazenecas vacciner har bragt to fabrikker og en produktion på mindst 29 mio. vaccinedoser i søgelyset

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Kampen om at sikre vacciner til europæerne har sendt to fabrikker i Holland og Italien i fokus. I Holland producerer underleverandøren Halix vacciner for Astrazeneca. Fabrikken er p.t. ikke godkend...