Udland Tidligere økonomisk rådgiver for George Bush: “Vi kan og vil skære ned for Kina”

USA’s nuværende forhold til Kina får verdens største økonomi til at kigge andetsteds for at sikre forsyninger

Wendy Edelberg, tidligere cheføkonom for Kongressens økonomiske analysecenter, kan p.t. ikke se Kina som et større led i USA’s forsyningskæde. Foto: Elizabeth Frantz, Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Reuters/Ritzau Scanpix, Illustration: JAG