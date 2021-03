Grundstødningen i Suezkanalen betyder på kort sigt højere priser på fragt, rederiaktier og råvarer – på langt sigt kan den globale udvikling forandres af en dramatisk begivenhed på en snæver vandvej

Analyse: Grundstødningen i Suezkanalen betyder på kort sigt højere priser på fragt, rederiaktier og råvarer. På lang sigt større forandringer

Murphys lov har slået til igen: Når noget kan gå galt, vil det også gå galt.Shippingeksperter verden over har travlt med at fortælle, at det 220.000 ton tunge Ever Givens blokade af Suezkanalen er ...