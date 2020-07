Tilbageslaget for britisk økonomi kommer til at koste tusindvis af danskere deres job, vurderer Dansk Erhverv.

Det ser dystert ud for Storbritanniens økonomi i 2020. Landets økonomi risikerer at skrumpe mere end 14 procent, hvis coronaepidemien fortsætter med at gøre skade.Det scenarie vil videre betyde, at...