Årtiers erhvervsretssag i USA – stjerneiværksætter er tiltalt for bedrageri over for bl.a. Henry Kissinger, Rupert Murdoch, James Mattis, George Schulz og stribevis af patienter

Med drømme og ambitioner om at blive en kvindelig Bill Gates overbeviste den dengang 19-årige Elizabeth Holmes i flere år den tunge del af USA’s erhvervsliv og mange ældre, respekterede politikerne om, at hun havde set fremtiden. Nu er hun tiltalt for massiv svindel i en straffesag og kan blive idømt 20 års fængsel

Udland Eksklusivt for kunder