Smittetal giver frygt for nye nedlukninger. Den massive usikkerhed bør give endnu mere fokus på digital eksport, anbefaler DI

Rundt om i Europa begynder advarselslamperne for alvor at blinke igen. I Danmark og i 17 andre EU-lande plus Storbritannien og Island er tallene for coronasmitte nået over 20 pr. 100.000 indbyggere...