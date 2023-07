Udland Analyse: Putins luftangreb rammer verdens fattigste – kornpriserne stiger stejlt

For at underminere Ukraines økonomi angriber russerne nu også Ukraines forsøg på at eksportere hvede, majs og andre råvarer via Donau

Infrastruktur til eksport af ukrainsk korn blev ødelagt ved Donau-floden, hvorfra kornet skulle sejles til Rumænien. Foto: Operational Command South Handout Handout/EPA/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix