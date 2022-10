Udland Russisk fly affyrede missil nær britisk fly i september

Et russisk fly har affyret et missil nær et britisk fly i september. Det var en teknisk fejl, siger Rusland

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, har torsdag oplyst om en episode over Sortehavet 29. september, hvor et russisk kampfly har affyret et missil nær et britisk fly. Arkivfoto: Toby Melville/Reuters