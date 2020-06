Økonomi og coronakrisen er blevet et drivanker for Trumps valgkampagne. Men historien viser, at oprør i gaderne kan hjælpe republikanerne

Et enkelt, letforståeligt spørgsmål sikrede i 1980 angiveligt forhenværende præsident Ronald Reagan valgsejren over for demokraternes Jimmy Carter. “Har I det økonomisk bedre nu end for fire år sid...