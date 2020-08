Et brexit uden handelsaftale vil ramme sektorer som ikke er ramt af corona - det kan blive en økonomisk katastrofe

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hvis briterne til nytår forlader deres overgangsfase uden at have en ny handelsaftale på plads med EU, så vil det give et dobbeltchok til den britiske økonomi. Sådan lyder konklusionen i en rapport...