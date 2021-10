Nogle eksperter ser valg i Qatar som rent pr-stunt frem mod fodbold-VM, men andre ser små fremskridt.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Qatarere stemmer for førte gang til Shura-rådet, som er en form for lovgivende forsamling med meget begrænset magt.Lørdag er vælgere således begyndt at strømme ind i valglokaler, hvor mænd og kvind...