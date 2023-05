Udland Analyse: Rusland forbereder sig på Ukraines angreb, men er Putins “dragetænder” nok?

Vi er tæt på målstregen for at angribe russerne, siger Ukraines forsvarsminister. Verden venter på, at det for alvor kan vende krigens gang

Et stort oliedepot i Sevastopol er sat i brand, angiveligt efter et ukrainsk droneangreb. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix