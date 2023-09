Udland Analyse: Ukrainsk reaktion – Putin og Kim Jong-un danner “ondskabens akse”

Nordkoreas leder Kim Jong-un klart på Putins side, siger at Rusland vil vinde i “den hellige kamp for at straffe det onde”

Præsident Vladimir Putin byder Kim Jong-un, Nordkoreas leder, velkommen på Vostochny Kosmodrome. Foto: Vladimir Smirov/Sputnik/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix