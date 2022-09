Udland Prisloft og særskat på vej: Sådan vil EU finde 1000 mia til at støtte forbrugere og virksomheder

Onsdag lagde EU-formand Ursula von der Leyen detaljerne frem om finde 1000 mia. kr. til at støtte forbrugere og virksomheder. Foto: Frederick Florin/AFP/Ritzau Scanpix

14. sep. 2022

Med et loft på indtjeningen for el og en særskat på fossile profitter vil EU finde milliarder til at støtte forbrugerne