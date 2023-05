Udland 44-årig værdikriger vil være USA’s næste præsident

Ron DeSantis ventes onsdag aften dansk tid officielt at annoncere sit kandidatur som præsident ved valget i 2024. I primærvalgkampen skal han bl.a. op mod Donald Trump. Foto: Giorgio VIERA / AFP

24. maj. 2023 KL. 07.25

Floridas guvernør Ron DeSantis vil bruge sin politiske platform fra solskinsstaten som model for hele USA. Kulturkrigen mod den woke venstrefløj skal vindes, og den enkelte amerikaners frihed skal i centrum. Her er manden, der nu er klar til at udfordre sin tidligere allierede Donald Trump i kampen om den republikanske nominering.