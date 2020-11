Først nu vil polske minkfarme blive undersøgt efter danske advarsler om ukontrolleret smitte. EU kalder det et nationalt anliggende

Den danske beslutning om at aflive op mod 17 mio. mink er samtidig et farvel til rollen som verdens største minkproducent. Men blot 100 km syd for Bornholm får industrien lov at leve videre i Polen...