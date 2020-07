Nancy Pelosi vil straffe Rusland for rapporter om russiske dusører til Taliban for drab på amerikanere

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, fastholder krav om sanktioner mod Rusland.Det siger Pelosi, efter at Kongressens ledere og formændene for efterretningsudvalgene torsda...