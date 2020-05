Eksklusivt for kunder

Omkring 100 passagerer skal have været om bord på et passagerfly, der fredag er styrtet ned i Pakistan.

Et stort passagerfly er fredag styrtet ned nær et boligområde i den pakistanske millionby Karachi.Det oplyser Pakistans statslige luftfartsselskab, PIA.Der skal have været omkring 100 passagerer om...