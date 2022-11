Udland Angreb på DSB, hospitaler og virksomheder: Det er på tide at vågne op og forsvare sig, siger Vestager

Det er på tide også at lære at svare aktivt igen på cyberangreb, mener EU-Kommissionen, som skærper sin retorik over for medlemslandene

En voksende liste af cyberangreb på det europæiske kontinent har været et wakeupcall for Margrethe Vestager, der nu opfordrer EU’s medlemslande til at investere i cybersikkerheden. Arkivfoto: Johanna Geron/Reuters/Ritzau Scanpix