Han blev kaldt “den kedeligste mand i valgkampen” – nu føler han sig sikker på sejr

Socialdemokraterne fra SPD’s kanslerkandidat ligger ifølge valgprognoser side om side med de konservatives Armin Laschet. Men han mener, at vælgerne har vist, at de vil have ham som kansler

Udland Eksklusivt for kunder