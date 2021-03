OL i Japans hovedstad, Tokyo, vil blive afholdt uden udenlandske tilskuere, oplyser arrangørerne ifølge AFP.

Det udskudte OL i Tokyo kommer udelukkende til at blive overværet af personer, der er bosiddende i Japan.Det står klart, efter at arrangørerne lørdag har meddelt, at udenlandske tilskuere på grund ...