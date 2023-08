Udland Eksperter: Ny Trump-sag kan give 20 års fængsel – men hjælper ham i valgkampen

Endnu et anklageskrift landede natten til onsdag med nye anklager mod USA’s tidl. præsident Donald Trump. Arkivfoto: Chandan Khanna/AFP/Ritzau Scanpix

Louise With 02. aug. 2023 KL. 16.11

I et anklageskrift, der landede natten til onsdag, anklages USA’s ekspræsident for flere kriminelle handlinger med det formål at få omgjort sit valgnederlag ved præsidentvalget i 2020