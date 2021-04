Den norske statsminister straffes for at bryde coronarestriktioner i forbindelse med sin 60-års fødselsdag

Norges statsminister, Erna Solberg, har fået en bøde på 20.000 norske kroner for at bryde landets coronarestriktioner.Det oplyser politiet på et pressemøde fredag formiddag.Solberg har brudt regler...