7. april meldte New York City om 597 coronadødsfald på et døgn. Fire måneder senere er tallet nede på nul.

For første gang siden pandemien brød ud, har millionbyen New York City registreret nul nye coronarelaterede dødsfald på et døgn.Det viser tal søndag lokal tid fra sundhedsmyndighederne i byen, der ...