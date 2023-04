Udland Nervøse skolelærere har måske ret – russerne angriber igen civile mål i Ukraine

Facetterne i det krigsramte Ukraine er mange – fra hovedstadens rush hour og tilbagevenden til en form for normalliv over for gentagne luftalarmer, krydsermissiler og til talrige drab på civile og destruerede byer

Efter en længere pause i de russiske luftangreb på civilbefolkningen gik det natten til fredag igen ud over den ukrainske civilbefolkning. Her fra byen Uman, hvor 14 mennesker blev dræbt. Foto: Carlos Barria/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix