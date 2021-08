Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv levede op til favoritværdigheden og vandt guld i mændenes parløb

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den olympiske velodrom i Izu fortsætter med at kaste danske medaljer af sig.Efter to sølvmedaljer tidligere på ugen blev det på OL's næstsidste dag til den totale triumf for Michael Mørkøv og Lasse...